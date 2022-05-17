Москва, 17 мая, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Безруков высказался о перспективах российского кино в нынешних реалиях. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале 17 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Безруков

По мнению актёра, для развития кинематографа в России необходимо вкладывать в него не только государственные деньги: «‎Кино должно стать бизнесом и не может держаться только на госинвестициях»‎. Также Безруков заверил, что помочь кинематографу могут молодые режиссёры, которые уже сейчас способны создавать качественные работы с помощью современных технологий.

Ранее Сергей Безруков выступал с предложением вернуть в телеэфир советские мультфильмы. Как считает актёр, работы того времени способны привить современным детям положительные качества.