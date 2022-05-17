Таллин, 17 мая, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Не получается просто изолировать Россию от мирового сообщества, нужно искать варианты взаимодействия с ней, заявил 17 мая эстонский президент Алар Карис, пишет Newsweek.

Teet Malsroos Алар Карис

Алар Карис «Конечно, мы не сможем полностью изолировать Россию».

В интервью американскому изданию глава прибалтийской республики также заявил, что придётся «искать пути, чтобы общаться с Россией другими способами и вести какой-то бизнес с Россией».

По его словам, так будет продолжаться долго, возможно — десятки лет.