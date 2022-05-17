Салехард, , 18:47 — REGNUM Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил более 300 ямальским школьникам и студентам путёвки в культурно-познавательную поездку в город-герой Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба главы Ямала.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Севастополь поедут ямальские участники патриотических движений и всероссийских олимпиад, победители всероссийских и региональных конкурсов, волонтёры, поисковики, активисты студенческих отрядов.

Поездка носит познавательный характер. Юные ямальцы посетят Малахов курган, Панораму обороны Севастополя 1854–1855 годов, музей Черноморского флота, драматический театр флота имени Б. А. Лавренева, Ласточкино гнездо, Ханский дворец и многие другие исторические места Крыма. В программу включены встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и моряками.

«Важно, чтобы как можно больше наших ребят смогли побывать в местах, где создавалась великая история нашей страны. Поэтому в следующем году мы больше, чем в три раза увеличиваем количество участников поездки. В Крым отправится тысяча ямальцев», — отметил губернатор Артюхов.

На встрече с участниками культурно-познавательную поездки глава региона рассказал о планах усилить оснащение ямальских поисковых отрядов новым инвентарём.