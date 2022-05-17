Москва, 17 мая, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Казахстан занял недружественную позицию по отношению к Минску и Москве. Об этом 17 мая заявил ИА REGNUM публицист Константин Двинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Выступая на саммите ОДКБ в Москве 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом: «Можно ли сегодня утверждать, что мы, в нашей Организации, вместе и всё так же связаны узами солидарности и поддержки?» И ответил на него отрицательно. По его словам, «на фоне жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда».

В качестве примера отсутствия солидарности Лукашенко привёл «запрет отдельными партнёрами по ОДКБ полётов к ним самолётов национальных авиакомпаний других государств-членов организации» и «молчаливое согласие» членов ОДКБ при исключении России и Белоруссии из международных организаций.

По мнению Константина Двинского, Лукашенко намекал прежде всего на Казахстан, когда говорил о «некоторых партнёрах». «В Минске считают, что Казахстан занял недружественную позицию в отношении Белоруссии и России в связи с западными санкциями. В частности казахстанские власти запрещают местным предпринимателям вести торговые дела (экспорт и импорт ряда товаров) с Белоруссией и Россией. Помимо запретов полётов и «молчаливого согласия» в международных организациях, Казахстан накладывает ограничения на банковскую сферу России и Белоруссии. Так, казахстанский государственный Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» объявил, что перестаёт сотрудничать с белорусскими и российскими банками», — рассказал Двинский корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Двинского, на Казахстан сейчас оказывается серьёзное давление со стороны западных государств. В Нур-Султан приезжала заместитель госсекретаря США Узра Зея, которая заявила, что американская сторона будет учитывать интересы Казахстана в связи с санкционным давлением на Россию и Белоруссию. Она также заметила, что ведётся совместная работа для того, чтобы снизить издержки для Казахстана от антироссийских и антибелорусских санкций.

«Казахстанские власти испытывают тревогу в связи с тем, что на Казахстан могут распространиться вторичные санкции Запада, если он будет пытаться поставлять в Россию и Белоруссию подсанкционные материалы, осуществлять импорт из Белоруссии подсанкционных товаров с их последующей перепродажей, осуществлять финансовые операции с белорусскими или российскими банками и иным образом нарушать введённые Западом ограничения», — заключил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Москве проходило заседание Совета безопасности ОДКБ. Оно было посвящено 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создание организации.