Чебоксары, , 18:43 — REGNUM В Чувашии раскрыто убийство, совершенное в марте 2022 года: пропавшего алатырца спустя два месяца нашли мёртвым в подвале его собственного дома. В совершении преступления подозревают 34-летнего уроженца Тольятти. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвой стал 34-летний житель Алатыря, который пропал в марте 2022 года. Его тело нашли 14 мая закопанным в подвале собственного дома.

В ходе разбирательств правоохранители предварительно установили, что 34-летний уроженец Тольятти жил в доме потерпевшего. В марте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с хозяином жилища, избив его руками и ногами. От полученных травм житель Алатыря скончался.

«Злоумышленник перенёс тело в подвал дома, где закопал, а затем скрылся с места происшествия. Сведения о возможной причастности подозреваемого к совершению преступления получены от его знакомого, который стал очевидцем произошедшего», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве отмечают, что подозреваемый дал признательные показания.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чебоксарах задержан горожан, которого подозревают в нападении с ножом на нового знакомого после отказа угостить его шаурмой.

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