Москва, , 19:20 — REGNUM Российский журналист Михаил Шахназаров раскритиковал певца Андрея Макаревича, переехавшего в Израиль. Об этом сообщил портал StarHit 17 мая.

Андрей Макаревич Вадим Кондратьев

«Андрей Вадимович, места можно занять за прилавком. Россия же для вас прилавок. А по поводу того, что артисты разъехались… Ну, не все. У нас осталось много профессионалов. Теперь они будут, молодых-то вы не пускали. У вас же своя тусовочка, которая оборону заняла и все — никого другого. Все будет — главное, чтобы вы не возвращались. И вот это ваше самомнение, мол, вы артист, а все остальные — никто… Словом, надеюсь, больше не вернетесь», — заявил журналист. Макаревич, в свою очередь, пока что никак не ответил на критику в свой адрес со стороны Шахназарова.

Ранее Андрей Макаревич поддержал музыканта Максима Леонидова, решившего переехать из России в Израиль. К слову, сам лидер «Машины времени» перебрался туда в начале марта 2022 года.

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