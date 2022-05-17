Кострома, , 19:43 — REGNUM В Костромской области замедлился рост цен на продукты и непродовольственные товары. Об этом сообщает Костромастат.

В магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам апреля индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 102,5%, что соответствует среднероссийскому показателю. Непродовольственные товары подорожали на 1,28%. По России — на 0,53%. Для сравнения, в марте 2022 года по сравнению с февралём цены на продукты в костромских магазинах выросли на 8,2%, на технику — на 14%.

«Положительной динамике способствует укрепление рубля, прекращения ажиотажного спроса и налаживания цепочек поставок. По отдельным позициям происходит коррекция цены, в том числе с обратной динамикой», — отметили специалисты департамента экономического развития региона.

Среди продуктов за этот период больше всего подорожали помидоры (на 19%), капуста (4,9%), груши (4,7%), бананы (4,2%) В марте эти позиции увеличились в цене на 23-39%. Заметно росли цены на рис (16%), гречу (11%), чёрный чай и подсолнечное масло — на 6,4% и 6,3% соответственно.

Среди непродовольственной группы значительнее всего подешевели телевизоры, блендеры, утюги, стиральные машины и холодильники. Снижение составило от 10% до 7%. При этом увеличилась цена на бытовую химию, в том числе туалетную бумагу (рост на 21%), хозяйственное мыло (15%), зубную пасту (8%). Эту тенденцию экономисты объяснили ростом закупочных цен на сырье и логистическими издержками.

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