Трнава, Словакия, , 18:32 — REGNUM 37-летний центральный защитник Мартин Шкртел, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», «Ливерпуль», «Фенербахче», «Аталанту», «Истанбул Башакшехир» и «Спартак» из Трнавы, объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Мартин Шкртел (сс) Мартин Шкртел

«Приехав в Трнаву, я исполнил свою мечту. Я думаю, что даже в этом возрасте мне еще есть что предложить команде и я мог бы играть на высшем уровне. Но тут есть медицинские показания. Меня проблемы с бляшками, они ограничивают меня не только в футболе, но и в личной жизни. Я не помню ни дня, когда бы я не чувствовал боли. В последние месяца я тренировался и боролся при помощи таблеток и инъекций», — цитирует Шкртела издание Sport Aktuality.

В текущем сезоне Мартин Шкртел принял участие в семнадцати утра словацкого чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил шесть желтых и одну красную карточки.