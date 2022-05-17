Москва, 17 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Часть боевиков, спрятавшихся в подвалах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), могут отказаться сложить оружие. Об этом 17 мая заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

По мнению военнослужащего, на такой шаг неонацистов может сподвигнуть большой груз совершенных ими военных преступлений, за которые они побоятся нести ответственность.

«Возможно нам придется зачищать территорию, разыскивать, потому что кто-то может задержаться и дать последний бой. Возможно, кто-то запятнан в больших преступлениях и его роль в этих преступлениях будет доказана. Сколько их выйдет мы поймем только после того, как эта территория будет зачищена», — сказал Ходаковский.