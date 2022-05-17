Салехард, 17 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. На Ямале в районе Салехарда 17 мая на реке Обь начался ледоход. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

t. me/v_n_telegin Ледоход на реке

Перевозка пассажиров между Салехардом и Лабытнанги будет на время ледохода осуществляться вертолётом. С 18 мая первый утренний рейс из Салехарда по расписанию назначен на 8:00 (6:00 мск), завершающий — в 18:30 (16:30 мск).

Цена билета для взрослого пассажира на вертолёт — 1210 рублей, для детей — 605 рублей. Багаж весом более 20 кг – 12,1 рублей за один килограмм.

Отмечается, что ледоход часто сопровождается усилением ветра, что вносит корректировки в расписание работы вертолетов. Жителям Салехарда и Лабытнанги рекомендуется следить за актуальной информацией о работе транспорта и заранее планировать свой маршрут.