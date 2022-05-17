* запрещённая в России организация

Москва, , 18:26 — REGNUM США активно привлекают для участия в боевых действиях на территории Украины боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 17 мая руководитель пресс-службы российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — рассказал он.

Сергей Иванов уточнил, что, например, в апреле 2022 года при участии спецслужб США из тюрем сирийских курдов было освобождено порядка 60 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых переправили в район американской военной базы «Эт-Танф».

Там эти боевики прошли дополнительное обучение и подготовку для последующей отправки на украинскую территорию. Тренировочный «курс» в «Эт-Танфе» включает обучение применению нескольких типов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), разведывательно-ударных беспилотников MQ-1 °C, применению современных систем связи и наблюдения.

«По информации СВР, указанная военная база и ее окрестности давно превратились в своего рода террористический «хаб», где одновременно проводится «переподготовка» до 500 лояльных Вашингтону игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других джихадистов», — сообщил официальный представитель СВР.

Отмечено, что предпочтение отдаётся уроженцам Закавказья и Центральной Азии.

«Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине», — сказал Иванов.

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