Ульяновск, 17 мая, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен обвинительный приговор по ещё одному делу о попытке сбыта крупной партии наркотиков. Он получил семь лет колонии, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 44-летний ульяновец. Правоохранители установили, что в 2020–2021 годы, получая через мессенджер указания неустановленного лица, он изымал из тайников на территории Ульяновской области для сбыта наркотические средства.

В надзорном ведомстве отмечают, что злоумышленника задержали 19 марта 2021 года с 3 кг наркотиков.

Заволжский районный суд Ульяновска признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Приговором суда ему назначено семь лет колонии строгого режима. Решение суда вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор 33-летнему мужчину за попытку организовать торговлю синтетическими наркотиками: он получил 8,5 года колонии. У него изъято с 1,6 кг наркотиков.

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