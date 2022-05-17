Санкт-Петербург, 17 мая 2022, 18:23 — REGNUM В ходе Петербургского международного экономического форума, который пройдет 15–18 июня, правительство Ленинградской области планирует подписать с инвесторами более 20 соглашений на общую сумму более 100 млрд рублей. А главной темой стенда региона на ПМЭФ-2022 выбрана «зелёная» экономика.
Как сообщили 17 мая в областном правительстве, среди предполагаемых инвестиций — проекты новых складских логистических комплексов, портовых терминалов, промышленных предприятий, а ветроэлектростанций.
На стенде Ленобласти будут представлены изделия областных компаний — мебель, декоративные панели, а также продукция пищевой промышленности.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступит на сессии «Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста».
Юбилейный Петербургский международный экономический форум пройдет в 25-й раз.
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