Москва, , 18:19 — REGNUM Всех пленных украинских неонацистов и военнослужащих, прятавшихся в подвалах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), ждёт проверка на предмет совершения военных преступлений. Об этом заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

Вид на «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

В то же время сложившим оружие боевикам гарантирована жизнь и безопасность, а также гуманное отношение и квалифицированная медицинская помощь.

«Предстоит долгая и кропотливая работа. Подтягиваются специалисты, которые будут заниматься фильтрацией, допросами, выяснять состав преступлений тех людей, которые вышли», — сказал Ходаковский.

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