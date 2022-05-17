Москва, 17 мая, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Всех пленных украинских неонацистов и военнослужащих, прятавшихся в подвалах завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), ждёт проверка на предмет совершения военных преступлений. Об этом заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

В то же время сложившим оружие боевикам гарантирована жизнь и безопасность, а также гуманное отношение и квалифицированная медицинская помощь.

«Предстоит долгая и кропотливая работа. Подтягиваются специалисты, которые будут заниматься фильтрацией, допросами, выяснять состав преступлений тех людей, которые вышли», — сказал Ходаковский.