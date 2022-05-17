Астрахань, , 18:17 — REGNUM В Астраханской области 47-летний местный житель признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника пограничной службы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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28 декабря 2021 года местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории рыболовно-охотничьей базы в Володарском районе области, применил насилие в отношении сотрудника пограничной службы ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, который потребовал документы на принадлежащее осужденному маломерное судно.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.