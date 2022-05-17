Москва, 17 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Школьников России проверят на знание науки. Такую активность запустил проект «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие проходит на площадке ВДНХ в рамках марафона «Новые горизонты» с 17 по 19 мая, который проводит Российское общество «Знание».

Общество «Знание» Просветительский марафон

Марафон включает в себя просветительские игры для старшеклассников. В течение апреля прошли семь состязаний в различных форматах на региональных этапах марафона. Они включали в себя направления спорта, культуры и искусства, а также науки и технологий. В финал вышли свыше пятисот старшеклассников, которые составили 85 сборных команд среди победителей от субъектов РФ.

Проект «Другое Дело» подготовил для финалистов специальные задания в качестве одного из этапов марафона. Участники смогут найти очаровательного персонажа «Другого Дела» по имени Мия и ответить на вопросы на научную тематику. Вопросы разработаны для разных возрастных категорий. За правильные ответы на вопросы ребята получают жетоны от марафона РОЗ.

По итогам марафона ребята, которые займут призовые места, получают сертификаты проекта «Другое Дело». Будет вручено более 500 сертификатов.

Баллы в мини-приложении «Другое дело» ВКонтакте можно обменять на различные бонусы, среди которых профессиональные стажировки, путешествия по России, экскурсии, онлайн-подписки на электронные библиотеки и кинотеатры, полезные консультации и многое другое.

«Мы поощряем интерес российских школьников к науке и получению новых знаний. С помощью проекта «Другое Дело» у ребят появляется дополнительный стимул изучать окружающий мир, быть активными в общественной жизни, занятиях спортом и волонтерстве. Кроме того, с помощью проекта школьники смогут получить приятные бонусы для учебы или выбора будущей профессии», — рассказал руководитель проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль .

Познакомиться с проектами платформы, подать заявку на участие и пройти квест по созданию успешного резюме также можно на стенде «Россия — страна возможностей» в 57 павильоне ВДНХ. Квест разработан в партнерстве с hh.ru и состоит из четырех зон, которые нужно пройти каждому участнику. За прохождение квеста участники получают брендированные призы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Другое Дело» действует в рамках в рамках Федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование». Проект был запущен в июне 2021 года. К проекту присоединились свыше 1 млн 100 тысяч участников из более чем 1300 городов и населенных пунктов России, выполнено около 1,7 млн заданий из различных категорий. Участники проекта получают баллы за свою личную активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и других направлениях. Баллы обмениваются на бонусы, в числе которых — профессиональные стажировки, путешествия, учебные курсы, онлайн-подписки, сувениры от партнеров и многое другое. Чем больше баллов, чем активнее молодой участник, тем крупнее будет его бонус. Также у проекта более 180 партнеров, среди которых министерства, некоммерческие организации и крупные компании, в том числе Роскосмос, Сбер, «МойОфис», ДОМ. РФ, «Норникель», «Сибур», «Честный знак», «Я — профессионал», ВКонтакте и другие.

Читайте ранее: Самореализация в РФ: на марафоне «Новое знание» выступил Алексей Комиссаров