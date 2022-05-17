17 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:33 — REGNUM Новость о том, что США вернут свои войска на территорию Сомали, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией The New York Times.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание указало, что США отправят в Сомали около 700 военных из состава сил специальных операций для борьбы с местной террористической группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее аналогичная военная операция в Сомали была свёрнута предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

«Позвольте мне прояснить, что Сомали не нуждается в сухопутных войсках США для проведения антитеррористических операций. Этим занимается армия Сомали», — пишет @AbdirizakAMJB.

«Так сколько это стоит? Почему платят американские налогоплательщики? Пусть люди в этом районе сами наводят порядок!» — восклицает @JayJames553.

«Американские новости хотят заставить американский народ поверить, что Сомали не может защитить себя… на самом деле армия Сомали смогла отвоевать большую часть земли у террористов за 4 года, а США и их африканская армия не могли этого сделать в течение 10 лет», — указывает @RedSeaIndianOc2.

Африканские миротворцы в Сомали U. S. Army Africa

«В условиях, когда Ближний Восток выступает против США, а политика России, нерадивых Венесуэлы и Ирана вынуждают США искать новые пути добычи нефти… что может быть лучше, чем заняться несостоявшимся государством, кишащим террористами и пиратами #Сомали!», — комментирует @LakshmanSagar2.

«И военная машина США продолжает работать. Надеюсь, вы все довольны своим голосованием», — указывает @beard_authority.

«Мы НАКОНЕЦ-ТО ушли из Афганистана. А теперь мы возвращаемся в Сомали?» — недоумевает @Bigadd88.

«Обратите внимание, что Трамп был единственным, кто выступал против этой системы, и на него без устали нападали и клеветали», — напоминает @Real_Jim_Jones.

«У них всегда есть время на войну, не так ли? Интересно, как это работает… буквально всегда…» — недоумевает @iamelijahfloyd

«В США дефицит детских смесей, но у правительства есть неограниченные деньги на войну», — осуждает @HBoisdeHypnosis.

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