Чебоксары, 17 мая 2022, 18:20 — REGNUM Первый президент Чувашии, сенатор Николай Федоров на представлении своих мемуаров в Чебоксарах заявил, что собравшиеся на данное мероприятие участники являются друг другу и учениками, и учителями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом член Совета Федерации сказал 17 мая, отвечая на вопрос о том, оставил ли он «достойных учеников».
В Чебоксарах Николай Федоров представил свою книгу «Вспоминая время надежд». На мероприятие были приглашены бывшие и нынешние члены правительства, депутаты, деятели культуры, общественники и журналисты.
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В ходе общения один из участников обратился к экс-президенту Чувашии как к «учителю нации», поинтересовавшись, оставил ли он «достойных учеников».
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Как сообщало ИА REGNUM, Николай Федоров был первым президентом Чувашии и руководил республикой 16 лет, в 1994—2010 годы. В настоящее время работает сенатором.
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