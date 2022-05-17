Таллин, 17 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Российского посла в Эстонии Владимира Липаева вызвали 17 мая в эстонский МИД, сообщает внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики.

Kurious Эстония

Причина — заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в отношении эстонского премьер-министра Каи Каллас, которое в Таллине сочли «непрофессиональным и грубым».

Отмечается, что в своём заявлении в социальной сети российский дипломат «лично атаковала премьер-министра Эстонии».

Напомним, Захарова 17 мая прокомментировала в своём телеграм-канале заявление Каллас, в котором та призвала западных лидеров перестать звонить президенту РФ Владимиру Путину по вопросу Украины.

Согласно заявлению главы эстонского правительства, президент России благодаря этим звонкам якобы «чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним». Однако результатов, по её мнению, нет.

Захарова задалась вопросом, «кто же это даёт столь дельные советы западным лидерам». По её словам, «Каллас является премьер-министром Эстонии, как в своё время и её папа Сийм Каллас», а также «председателем Партии реформ, как в своё время и её папа Сийм Каллас».

А также «активистом евроинститутов, как в своё время и её папа Сийм Каллас», «чей дед Эдуард Альвер был начальником военизированного националистического формирования Кайтселийт» (оплот профашистских настроений в Эстонии).