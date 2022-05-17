Хельсинки, , 18:08 — REGNUM Швеция и Финляндия в ближайшие сутки передадут в НАТО официальную заявку на вступление в блок, сообщила 17 мая шведский премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции.

Финляндия

«Завтра мы вместе подадим заявку», — заявила Андерссон.

По её словам, Швеция и Финляндия договорились «идти рука об руку в ходе всего процесса» вступления в Североатлантический альянс.

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