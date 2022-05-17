Хельсинки, 17 мая, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия в ближайшие сутки передадут в НАТО официальную заявку на вступление в блок, сообщила 17 мая шведский премьер-министр Магдалена Андерссон на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции.

Финляндия

«Завтра мы вместе подадим заявку», — заявила Андерссон.

По её словам, Швеция и Финляндия договорились «идти рука об руку в ходе всего процесса» вступления в Североатлантический альянс.