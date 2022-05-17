Берлин, , 18:07 — REGNUM Депутат немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поддержал открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к представителям РФ и к русской культуре. Открытое обращение было опубликовано 6 мая на сайте petitionen.com.

Эдгар Науйок Fraktion der AfD im Deutschen Bundestag

«Поддерживаю инициативу подписавших открытое письмо немецких деятелей культуры против русофобии и запрета русской культуры. Культура всегда была и остается мостом взаимопонимания и укрепления доверия. Во времена холодной войны это был Международный конкурс имени Чайковского, в котором участвовали американские артисты. Тогда этот конкурс внёс большой вклад в дело миротворчества. Вместо того, чтобы разрушать все культурные и гуманитарные связи, почему бы нам просто не последовать этому примеру?», — написал Науйок на своей странице в соцсетях.

По его словам, исключение русских деятелей культуры разделяет немецкое общество, и он призвал не допустить усугубления этого раскола: «Я буду работать над тем, чтобы наши русские сограждане продолжали быть частью нашего общества в Германии без дискриминации».