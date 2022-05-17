Нягань, Югра, 17 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Югре запрещена охота на территориях, где объявлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сообщает Природнадзор ХМАО.

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Карантином определён эпизоотический очаг АЧС — город Нягань, автодорога Нягань — поселок Унъюган, садовый массив 2, проезд 1, участок № 10 в Октябрьском районе. Угрожаемая зона – территория, прилегающая к эпизоотическому участку, радиус которой составляет 10 км.

«На данном участке запрещены все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов», — говорится в сообщении Природнадзора ХМАО.

Африканская чума свиней — особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Ею заражаются дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет. Средств для профилактики и лечения АЧС на сегодня не существует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре на территории города Нягани 10 мая 2022 года подтверждён очаг африканской чумы у свиней. Это уже второй случай вспышки африканской чумы свиней за год. Первый произошёл в ноябре 2021 года в Сургутском районе на территории частного крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун». Там было уничтожено более 400 свиней.