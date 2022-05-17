Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд прекратил — в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности — еще три уголовных дела, возбужденных в отношении граждан за реабилитацию нацизма. Об этом сообщили 17 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, весной 2022 года в Петербурге были возбуждены уголовные дела в отношении восьми жителей города, которые в мае 2020 года разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии и фамилии нацистских преступников в одном ряду с героями Великой Отечественной войны. Так, в список попали нацистский фельдмаршал Эрвин Роммель, изменник родины и коллаборационист Андрей Власов, ближайший сподвижник Гитлера Йозеф Геббельс, украинский нацист Степан Бандера и другие военные преступники.

В суд поступило восемь уголовных дел по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении горожан Павла Тали, Нермина Юсуфовича, Анатолия Быковского, Александра Звоненко, Павла Окулова, Андрея Амханицкого, Леонида Светлова и Георгия Васильева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд прекратил дело в отношении 50-летнего Амханицкого в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 17 мая такое же решение было принято по делам Окулова, Звоненко и Тали.

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