Рига, 17 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Президентом для 300 000 жителей Латвии является глава российского государства Владимир Путин, заявил в эфире местного телевидения TV24 бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис.

Свои расчеты он аргументировал тем, сколько человек в Латвии традиционно приходит на 9 мая к монументам советским воинам возлагать цветы, а также количеством русскоязычного населения в стране.

«К памятнику в Пардаугаве (монумент Освободителям Риги — ИА REGNUM) в период пика ходили 150-200 тысяч человек. Уже то время их президентом был Путин», — заявил политик-националист.

Он считает, что среди таких людей преобладает не латышское население: «Среди латышей определенно есть такие, у кого в головах птицы, но, я думаю, что в своем большинстве это люди других национальностей».

«Если нас в Латвии 1,6 миллиона жителей, то 300 тысяч — это очень большое число», — подчеркнул Гулбис.

По данным статистики, в 2021 году численность русского населения в Латвии составляла 463 587 человек из 1 893 223 человек общего населения, что соответствует 24,5% населения.

Из них 305 448 человек — граждане Латвии (66%), 125 560 человек — неграждане Латвии (27%) и 32 579 человек - граждане других стран.

Последняя всеобщая перепись населения в Латвии проводилась в 2011 году.