Москва, 17 мая 2022, 17:59 — REGNUM Во вторник, 17 мая во время выступления на пленарном заседании Госдумы заместитель главы фракции Сардана Авксентьева предложила создать Экологический кодекс Российской Федерации. Это инициатива из комплекса системных мер, которые предлагают Новые люди для спасения российских лесов от пожаров.
Новые люди уже в прошлом году говорили о необходимости изменения лесного законодательства. 2021 год стал отрицательно рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. По данным Рослесхоза, лес сгорел на территории более 20 млн га. Чтобы не повторить эту печальную ситуацию, партия готовит новые законодательные меры.
Также партия предлагает серьезно изменить Лесной кодекс, поменять порядок принятия решений по тушению пожаров — в том числе касательно введения режимов ЧС, разобраться, что выгоднее для бюджета — возложить обязанность тушить пожар вне населенных пунктов на МЧС или подумать о создании параллельной структуры и главное – экстренно наладить систему профилактики пожаров.
Экологическая повестка — важная часть программы Новых людей. Партия с начала ее создания выдвигает инициативы и проводит мероприятия по защите окружающей среды, а после прихода в Госдуму борется за это уже на законодательном уровне.
Так, в понедельник, 16 мая, «Новые люди» собрали в Госдуме круглый стол «Совершенствование законодательства в сфере экологии». Там вместе с экспертами-экологами, в том числе, коллегами из «экологических» непарламентских партий, обсудили, как работать на упреждение. Инициатором проведения круглого стола стал депутат фракции, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.