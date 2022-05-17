Псков, 17 мая, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Ко Дню города в Пскове подготовили масштабную программу мероприятий. О ней 17 мая рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, сообщает издание «Псковская лента новостей».

Максим Быков Псков

Глава комитета отметила, что спустя два года с начала пандемии коронавируса эпидемическая обстановка позволяет организовать полномасштабное празднование.

«Всё будет: концерты, спектакли, уличные интерактивные мероприятия и, конечно же, салют», — сообщила Тимофеева.

При этом представитель администрации Псковской области не анонсировала выступление звёзд отечественной эстрады. Она предпочла оставить детали в тайне.

Отметим, что День города отмечают в Пскове 23 июля. В городе уже запланированы обсуждения по поводу организации праздника.