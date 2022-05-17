Курск, 17 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать и расследовать факт обстрела ВСУ населенного пункта Курской области, сообщила 17 мая пресс-служба ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил следователям зафиксировать факт обстрела ВСУ приграничного с Украиной села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Как сообщил глава региона Р. В. Старовойт, в результате обстрела пострадавших нет, но повреждены три частных дома и здание школы», — говорится в сообщении.

Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего и установить круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности.