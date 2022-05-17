Лион, Франция, , 17:53 — REGNUM Руководство «Лиона» отказалось от выкупа 25-летнего французского центрального полузащитника лондонского «Тоттенхэм» Танги Ндомбеле. Об этом 17 мая сообщило издание Football Insider.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В текущем сезоне Ндомбеле, выступая за «Лион» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.

«Тоттенхэм» выкупил Танги Ндомбеле у «Лиона» 2 июля 2019 года за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Текущее соглашение Ндомбеле с «Лионом» рассчитано до 30 июня 2025 года.