Озинский район, Саратовская область, 17 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Фуру с сахаром задержали сотрудники таможни в Озинском районе Саратовской области. Транспортное средство с запрещенном к вывозу за пределы Российской Федерации товаром остановили вблизи государственной границы с Казахстаном, сообщает пресс-служба областной таможни.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

По словам заместителя начальника отдела Саратовской таможни Сергея Душутина, в товаросопроводительных документах содержалась информация, что фура с прицепом перевозит пшеничную муку весом 20 тонн.

«В ходе таможенного осмотра инспекторы обнаружили в фуре, под упаковками с мукой, 800 мешков сахара белого, общим весом 40 тонн, запрещенного в настоящее время к вывозу из Российской Федерации», — уточнил Душутин.

Возбуждено административное производство по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации»). Нарушителю грозит штраф до 300 тыс. рублей с возможной конфискацией товара.

Напоминаем, в России до 31 августа действует запрет на вывоз сахара, в том числе из стран ЕАЭС.

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ИА REGNUM ранее сообщало, правительство Казахстана с 23 мая запрещает вывозить из страны сахар.

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