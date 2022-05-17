Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM В Екатеринбурге бывший гендиректор одной из фирм осуждена за невыплату зарплаты. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

По данным следствия, в апреле 2020-го — феврале 2021 года подсудимая не выплачивала деньги технологу. Всего накопился долг в размере более 160 тыс. рублей. Пострадавший мужчина обратился в Следственный комитет.

Суд обязал подсудимую уплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Отметим, этот приговор пока не вступил в силу.