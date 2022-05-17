Москва, 17 мая, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Российская актриса Ирина Старшенбаум получит роль в картине «‎‎Земля обетованная»‎ британского режиссёра Майкла Уинтерботтома («‎‎Жадность»‎). Об этом пишет портал «‎‎Вокруг ТВ»‎ 17 мая.

Цитата из к/ф «Лето». Реж. Кирилл Серебренников. 2018. Россия Ирина Старшенбаум

Известно, что действия фильма развернутся в период действия Британского мандата в Палестине 1930-х годов, а вместе со Старшенбаум в съёмках поучаствуют Дуглас Бутом и Гарри Меллинг. Дата премьеры проекта на текущий момент неизвестна.

Напомним, что Майкл Уинтерботтом за свою карьеру снял более 35 различных проектов. Наиболее знаковыми работами режиссера являются ленты «‎‎Жадность»‎, «‎‎9 песен»‎ и «‎‎Поездка в Италию»‎.