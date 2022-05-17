Ирина Старшенбаум снимется в новом фильме Майкла Уинтерботтома
Москва, 17 мая, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Российская актриса Ирина Старшенбаум получит роль в картине «Земля обетованная» британского режиссёра Майкла Уинтерботтома («Жадность»). Об этом пишет портал «Вокруг ТВ» 17 мая.
Цитата из к/ф «Лето». Реж. Кирилл Серебренников. 2018. Россия
Ирина Старшенбаум
Известно, что действия фильма развернутся в период действия Британского мандата в Палестине 1930-х годов, а вместе со Старшенбаум в съёмках поучаствуют Дуглас Бутом и Гарри Меллинг. Дата премьеры проекта на текущий момент неизвестна.
Напомним, что Майкл Уинтерботтом за свою карьеру снял более 35 различных проектов. Наиболее знаковыми работами режиссера являются ленты «Жадность», «9 песен» и «Поездка в Италию».