Астрахань, , 17:45 — REGNUM В Астраханской области двое следственно-арестованных 22 и 23 лет предстанут перед судом по обвинению в склонении и вербовке лиц в деятельность экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Колючая проволока

По версии следствия, с июля по ноябрь 2021 года двое следственно-арестованных, находясь в СИЗО № 2 УФСИН России по Астраханской области, принимали активные действия, направленные на склонение и вербовку своих троих сокамерников к участию в организации АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, один из обвиняемых передал несовершеннолетнему следственно-арестованному собственноручно написанную листовку, разъясняющую идеологию экстремистской организации.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Склонение и вербовка лица в деятельность экстремистской организации». Расследование завершено, дело передали в суд.