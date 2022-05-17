Рим, 17 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Процедура открытия счёта в Газпромбанке для расчётов за российский газ начала итальянская энергокомпания Eni, говорится в её заявлении от 17 мая.

Рубль

Отмечается, что «Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов». Один счёт будет в евро, другой — в рублях.

Компания уточняет, что никаких изменений действующих контрактов с Россией она не примет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Eni в конце апреля уведомила, что намерена соблюдать условия России по расчётам в рублях.