Турин, Италия, 17 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Как сообщает издание Football Espana, руководство туринского «Ювентуса» продлит контракт с 22-летним центральным защитником сборной Нидерландов Маттейсом де Лигтом. Действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ajax.nl Матейс де Лигт

По информации источника, 22-летний де Лигт является трансферной целью каталонской «Барселоны». Трансферная стоимость защитника сборной Нидерландов, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Маттейс де Лигт выступает за «Ювентус» с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Маттейс де Лигт принял участие в тридцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил одну желтую и одну красную карточки.