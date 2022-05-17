Вашингтон, 17 мая, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Первый полёт непилотируемого космического корабля Orion к Луне должен состояться в августе текущего года, сообщил 17 мая глава NASA Билл Нельсон в комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям.

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По его словам, полёт должен состояться в рамках программы Artemis («Артемида»).

«На данный момент я бы сказал, что в августе. В рамках миссии длительностью около тридцати дней будут проверены все системы для осуществления непилотируемых полётов», — заявил Нельсон, отвечая на вопрос о запуске миссии «Артемида-1».

Перед полётом ракета-носитель должна пройти стендовое испытание с имитацией процедур запуска, а также проверку всех систем и программного обеспечения.

Стоит отметить, что ракета SLS с космическим кораблем Orion была доставлена на стартовую площадку 39B космического центра имени Кеннеди ещё 18 марта, однако тестирование постоянно переносится.