Бишкек, 17 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Повышение цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 15% позволит сократить их потребление на 22% и будет приносить дополнительные $52 млн (3,3 млрд рублей) налогов в бюджет Киргизии. Об этом заявлено на семинаре с участием вице-премьер-министра Эдиля Байсалова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Назиры Артыковой, основными причинами смерти в Киргизии являются ишемическая болезнь сердца, инсульт, цирроз и болезни легких.

Аналитики утверждают, что чаще всего они возникают из-за потребления алкоголя, табака и чрезмерного количества соли, а также по причине низкой физической активности граждан, избыточного веса и нездорового питания.

Эдиль Байсалов заявил, что в Киргизии самые низкие цены на алкогольную и табачную продукцию.

«Не может такого быть, чтобы бутылка водки стоила меньше чем бутылка газировки. Это не только приводит к ухудшению показателей здоровья населения, по сути, мы субсидируем вредные привычки населения», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.