Бишкек, , 17:35 — REGNUM Американская машиностроительная компания «John Deere» обещает предоставить правительству Киргизии $50 млн (3 млрд 175 млн рублей) для льготного кредитования на покупку сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Комбайны John Deere Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На эти деньги киргизская сторона должна будет приобрести сельхозтехнику, произведённую в США корпорацией «John Deere».

В ведомстве отмечают, что из-за нехватки новой сельхозтехники в Киргизии значительно снижается урожайность. А потому Министерство сельского хозяйства намерено до 2026 года обновить его на 10%.

«Сотрудничество с такой корпорацией как «John Deere» должно послужить началом масштабного обновления парка сельскохозяйственной техники в Киргизии и развития агропромышленного комплекса страны в целом», — подчеркнул министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

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