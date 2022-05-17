Вашингтон, , 17:35 — REGNUM По вселенной мультсериала «Аватар» снимут два полнометражных мультфильма. Об этом 17 мая пишет портал Avatar News, ссылаясь на свои источники.

Аватар Аанг Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

По словам инсайдеров СМИ, один из проектов расскажет о Зуко, одном из ключевых героев оригинального шоу. Подробности производства полнометражного мультфильма пока неизвестны. Разработкой совместно занимаются Paramount и Avatar Studios.

Добавим, что проекты находятся на ранних этапах разработки. Студии Paramount и Avatar Studios пока не давали официальных комментариев относительно создания мультфильмов.

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