Екатеринбург, 17 мая, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Свердловской области летние оздоровительные лагеря вернут к стопроцентной заполняемости. А длительность смены снова станет три недели, сообщает глава областного минобразования Юрий Биктуганов.

Пётр Иванов Детский лагерь

По сведениям регионального департамента информполитики, всего на территории области откроется 1271 лагерь. В них отдохнут почти 450 тыс. детей.

При этом летняя оздоровительная кампания пройдёт с соблюдением эпидемиологических мер. Персонал будут тестировать перед началом смены, а все организации оснащены дезинфицирующими и защитными средствами.