Даллас, США, 17 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Полиция американского города Далласа сообщила об аресте подозреваемого в стрельбе в парикмахерской в корейском квартале, в результате которой были ранены три женщины, передаёт 17 мая Reuters.

Charles Knowles Дым от выстрела

Отмечается, что данное преступление перекликается с прошлогодней стрельбой в Атланте, жертвами которой стали женщины азиатского происхождения.

В данный момент полиция ведет допрос подозреваемого, личность которого не разглашается, сообщило управление в Twitter.

Напомним, что 11 мая стрелок открыл стрельбу в парикмахерской Hair World в корейском квартале Далласа, ранив владелицу салона, стилистку и одну из клиенток. При этом все три женщины являются кореянками. Пострадавшие были доставлены в местную больницу с ранениями, не угрожающими жизни.