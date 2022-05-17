Стокгольм, , 17:35 — REGNUM В эти минуты в Стокгольме проходит пресс-конференция премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщила премьер-министр Швеции, страны подадут заявку на вступление в НАТО завтра, 18 мая, передает телеканал SVT.

Саммит НАТО (сс) Влада на Република Северна Македонија

Ниинистё приехал с государственным визитом в Швецию утром 17 мая. Он пробудет в стране два дня. 19 мая он и Магдалена Андерссон полетят в Вашингтон, США, чтобы встретиться в Белом доме с американским лидером Джо Байденом. В ходе встречи они обсудят процесс вхождения двух стран в НАТО и последние события на территории Украины.

Отмечается, что в ходе своего выступления Андерссон не упомянула заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно которому он будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Значительную часть своего выступления в ходе продолжающейся пресс-конференции президент Ниинистё посвятил осуждению политики России по отношению к Украине.