Дятьковский район, Брянская область, , 17:32 — REGNUM Авиабомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили 17 мая в Дятьковском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

25-кг авиабомба https://32.mchs.gov.ru

Взрывоопасный предмет обнаружили в поле в 150 метрах от населённого пункта Верхи. Взрывотехники опознали в находке 25-килограммовую авиабомбу. Спасатели обезвредили снаряд.

Кроме того, в Навлинском районе 16 и 17 мая обнаружено девять артиллерийских снарядов 76 мм. Все они также обезврежены специалистами.