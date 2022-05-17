Дятьковский район, Брянская область, 17 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Авиабомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили 17 мая в Дятьковском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://32.mchs.gov.ru 25-кг авиабомба

Взрывоопасный предмет обнаружили в поле в 150 метрах от населённого пункта Верхи. Взрывотехники опознали в находке 25-килограммовую авиабомбу. Спасатели обезвредили снаряд.

Кроме того, в Навлинском районе 16 и 17 мая обнаружено девять артиллерийских снарядов 76 мм. Все они также обезврежены специалистами.