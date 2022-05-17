Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM 32-летний атакующий полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин, получивший повреждение в матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 со «Спартаком», пропустит больше месяца.

Работает Ерохин Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», у Ерохина диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Александр Ерохин принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также Ерохин получил две желтые карточки.

Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ростова» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.