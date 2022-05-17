Владимир, , 17:28 — REGNUM Во Владимирской области к 17 мая в органах службы занятости зарегистрировано 5,7 тысячи безработных. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Безработный, безработица, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Всего в регионе заявлена 18 тыс. 351 вакансия. Уровень безработицы составляет 0,8% и не изменялся с начала 2022 года.

По сравнению с началом марта текущего года количество заявленных вакансий выросло на 4,5%. Увеличилось количество работников, переведённых в режим неполного рабочего дня. На 25% уменьшилось количество сотрудников предприятий, предполагаемых к увольнению.

Всего с начала марта 2022 года в органы службы занятости нашей области обратились 5 тыс. 767 человек, 47% из них трудоустроены. В администрации ситуацию на рынке труда охарактеризовали как стабильную.