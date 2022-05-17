Москва, 17 мая, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял участие в федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» Российского общества «Знание», который проходит в Москве и других городах страны с 17 по 19 мая. Михаил Ковальчук выступил на площадке марафона в Санкт-Петербурге в рамках трека «Новые горизонты. Экономика» с лекцией, посвященной новым возможностям и потенциальным рискам природоподобных технологий.

Nrcki.ru Михаил Ковальчук

Михаил Ковальчук отметил, что новые технологии формируют технологический облик страны-сверхдержавы. По его словам, Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире.

Спикер подчеркнул, что обеспечение устойчивого развития цивилизации требует достаточного количества энергии при сохранении естественной природной среды. При этом в полной мере обеспечить развитие цифровизации могут только энергетически богатые страны, одной из которых является Россия.

Михаил Ковальчук рассказал, что «Курчатовский институт» сегодня — это один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная национальная лаборатория, которая объединяет значительную часть научного потенциала России в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, информационных технологий, биологии и генетики. Одним из значимых направлений деятельности института является разработка и внедрение в стране природоподобных технологий для соблюдения баланса между техническими достижениями и природой.

«Курчатовский институт» подготовил стратегию развития природоподобных технологий, которые повторяют существующие в природе механизмы и принципы и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Стратегия включает развитие атомной программы, генетической программы и создание установок класса мегасайенс. На смену существующему укладу должен прийти новый уклад, когда мы получим бесконечно чистый мир, каким он был 200 лет назад, — заявил Михаил Ковальчук.

Отвечая на вопросы студентов и школьников, президент «Курчатовского института» рассказал, может ли искусственный интеллект представлять опасность для человечества.

Искусственный интеллект никогда не догонит думающего человека. Мы должны не просто жить в интернете, а пользоваться его ресурсами для расширения своих возможностей. Гаджеты должны помогать нам творить. Тем более наша страна всегда отличалась тем, что мы являемся созидателями и творцами, — отметил Михаил Ковальчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». В центре дискуссий, лекций и мастер-классов — новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах, ведь время перемен и вызовов — это всегда время новых возможностей. Также участники марафона обсуждают роль России в мире и уникальные традиции, ценности, способствующие сплоченности российского народа. В программе марафона пять треков на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье, которые раскрывают эти темы с разных сторон.