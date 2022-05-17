* запрещённая в России организация

Москва, 17 мая, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Требование Генпрокуратуры РФ признать украинское военизированное объединение «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической структурой будет рассмотрено Верховным судом России, сообщает 17 мая Минюст.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в Росси). Украина

Рассмотрение соответствующего административного дела произойдёт 26 мая в 10:00 в здании Верховного суда России.

Террористическими Генпрокуратура РФ требует признать также полк и батальон с вышеуказанным названием. Их деятельность будет запрещена в России.