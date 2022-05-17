Чебоксары, , 17:25 — REGNUM Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении бывшего замглавы минприроды республики, который получил условный срок за превышение должностных полномочий. Приговор вступил в силу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии. Суд установил, что с 23 декабря 2016 года по 9 марта 2017 года он подготовил, согласовал и передал ресурсодобывающей организации документы о праве сплошной рубки лесных насаждений в Шемуршинском лесничестве на участке площадью 3,63 гектара.

В прокуратуре отмечают, что данный участок относился к категории защитных и противоэрозионных лесов, где сплошная рубка запрещена. Причинённый государству ущерб правоохранители оценили в 15,6 млн рублей.

Также суд признал его виновным в согласовании другой организации документов о добыче песка в водоохранной зоне Сура, что запрещено природоохранным законодательством. Правоохранители установили, что в результате было незаконно добыто 35 тыс. кубометров строительного песка, ущерб государству оценили в 5,4 млн рублей.

Московский районный суд Чебоксар признал бывшего чиновника виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Приговором ему назначено 1,5 года условного срока с лишением права два года занимать определённые должности.

Данное судебное решение было обжаловано стороной защиты. 13 мая 2022 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашии приговор оставлен без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах осуждены два бывших сотрудника правоохранительных органов, обвинённых в совершении коррупционных преступлений, в том числе в превышении полномочий.

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